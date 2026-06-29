Мареска — новый главный тренер "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" официально подтвердил назначение Энцо Марески своим новым главным тренером.

"Сити" потребовался новый рулевой после того, как Хосеп Гвардиола принял решение покинуть клуб в конце минувшего сезона, за год до истечения своего контракта.



С самого начала было ясно, что преемником Гвардиолы станет Мареска, который отработал сезон 2022/23 ассистетом Хосепа, однако назначение Энцо задержалось.



Причиной задержки стала необходимость для "Сити" согласовать компенсацию за Мареску с "Челси", откуда Энцо был уволен в январе.



В итоге, выплатив "Челси" более 17 миллионов фунтов, "Сити" заключил с Мареской контракт до 2029 года.



"Манчестер Сити" — это клуб, который я очень хорошо знаю, и руководить этой командой — великолепная возможность для меня".



"Сити" — это клуб, который невероятно хорошо управляется. Любое их действие является инновационным, спланированным и имеющим смысл. Тренер может только мечтать о такой ситуации. Это обеспечит стабильность, которая мне нужна, чтобы делать свою работу эффективно".



"Это будет мой третий период здесь. Я знаю клуб, я знаю требования, и я знаю ожидания".



"Качество трудящихся здесь людей делает это место столь особенным, и я хочу поблагодарить их за то, что они продемонстрировали веру в мои способности".



"Мне не терпится начать тренировать игроков. Я хочу, чтобы мы побеждали, играли в хороший футбол и наслаждались давлением, которое вы испытываете, представляя "Манчестер Сити", — сообщил 46-летний итальянец.



