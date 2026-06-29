Мареска — новый главный тренер "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" официально подтвердил назначение Энцо Марески своим новым главным тренером.
"Сити" потребовался новый рулевой после того, как Хосеп Гвардиола принял решение покинуть клуб в конце минувшего сезона, за год до истечения своего контракта.
С самого начала было ясно, что преемником Гвардиолы станет Мареска, который отработал сезон 2022/23 ассистетом Хосепа, однако назначение Энцо задержалось.
Причиной задержки стала необходимость для "Сити" согласовать компенсацию за Мареску с "Челси", откуда Энцо был уволен в январе.
В итоге, выплатив "Челси" более 17 миллионов фунтов, "Сити" заключил с Мареской контракт до 2029 года.
"Манчестер Сити" — это клуб, который я очень хорошо знаю, и руководить этой командой — великолепная возможность для меня".
"Сити" — это клуб, который невероятно хорошо управляется. Любое их действие является инновационным, спланированным и имеющим смысл. Тренер может только мечтать о такой ситуации. Это обеспечит стабильность, которая мне нужна, чтобы делать свою работу эффективно".
"Это будет мой третий период здесь. Я знаю клуб, я знаю требования, и я знаю ожидания".
"Качество трудящихся здесь людей делает это место столь особенным, и я хочу поблагодарить их за то, что они продемонстрировали веру в мои способности".
"Мне не терпится начать тренировать игроков. Я хочу, чтобы мы побеждали, играли в хороший футбол и наслаждались давлением, которое вы испытываете, представляя "Манчестер Сити", — сообщил 46-летний итальянец.
29.06.2026 17:00
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Последние комментарии:
Трамплинси?
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Исламопуляёб?
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Энцо Мареска представлен в качестве нового главного тренера "Манчестер Сити".
"Челси" получил от "Сити" £17 млн в качестве компенсации и кроме этого, Мареска выплатил "Челси" определенную сумму, которая не разглашается.
Арюююю аххаха бизнескарим
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КОРОЛЬ!!!
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псиной завоняло :)
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Битва говна и мочи:
Мареска: "Сити" — это клуб, который невероятно хорошо управляется.
Челси: Алонсо порядочный тренер.
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29.06.2026 17:00 # удалить
memfis63
бурый, почему оляки вдруг стали против нацистов из УПА ? оляки, как и прое6алты такие же нацисты +\-, как-то странно ... пчелы против меда
Источник: https://fapl.ru/posts/122939/?c=1#c8194820
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В конце декабря 2025-го я принял непростое решение покинуть «Челси».
Это было исключительно мое решение. Моя отставка из «Челси» открыла мне путь к «Манчестер Сити», клуб, который я знал очень хорошо. Я в восторге, ведь теперь я присоединюсь к «Манчестер Сити».
Я понимаю, что моя отставка из «Челси» посреди сезона привела к разрушительным последствиям для клуба. Прошу прощения за это. Я этого не хотел, такого желания у меня не было.
В «Челси» со мной хорошо обходились, мы вместе достигли большого успеха, воспоминания об этом навсегда останутся для меня драгоценными.
Я благодарен клубу, владельцам и фанатам за эту возможность».
Чмо)
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КОРОЛЬ!!!
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Гандонеска не винловат
Сити не виноват
Блюко посреди сезона решило уволить(с)
Вцелом позитивно отношусь к его работе в Челси, всегда котировал его.
Удачи, но не в матчах с Челси.
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V стране Z за год товары и услуги подорожали на 15% при прежнем качестве. это
1. инфляция
2. SVO
3. экономический рост
4. доминация
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ЧМО!!
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