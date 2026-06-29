Мареска — новый главный тренер "Манчестер Сити"

Энцо Мареска "Манчестер Сити" официально подтвердил назначение Энцо Марески своим новым главным тренером.

"Сити" потребовался новый рулевой после того, как Хосеп Гвардиола принял решение покинуть клуб в конце минувшего сезона, за год до истечения своего контракта.

С самого начала было ясно, что преемником Гвардиолы станет Мареска, который отработал сезон 2022/23 ассистетом Хосепа, однако назначение Энцо задержалось.

Причиной задержки стала необходимость для "Сити" согласовать компенсацию за Мареску с "Челси", откуда Энцо был уволен в январе.

В итоге, выплатив "Челси" более 17 миллионов фунтов, "Сити" заключил с Мареской контракт до 2029 года.

"Манчестер Сити" — это клуб, который я очень хорошо знаю, и руководить этой командой — великолепная возможность для меня".

"Сити" — это клуб, который невероятно хорошо управляется. Любое их действие является инновационным, спланированным и имеющим смысл. Тренер может только мечтать о такой ситуации. Это обеспечит стабильность, которая мне нужна, чтобы делать свою работу эффективно".

"Это будет мой третий период здесь. Я знаю клуб, я знаю требования, и я знаю ожидания".

"Качество трудящихся здесь людей делает это место столь особенным, и я хочу поблагодарить их за то, что они продемонстрировали веру в мои способности".

"Мне не терпится начать тренировать игроков. Я хочу, чтобы мы побеждали, играли в хороший футбол и наслаждались давлением, которое вы испытываете, представляя "Манчестер Сити", — сообщил 46-летний итальянец.

Энцо Мареска





Метки Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2026 17:00

Количество просмотров Просмотров: 544

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 29.06.2026 17:54 # bangladesh
    Трамплинси?

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  2. hachidlo 29.06.2026 17:50 # hachidlo
    Исламопуляёб?

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  3. dembo 29.06.2026 17:36 # dembo
    Энцо Мареска представлен в качестве нового главного тренера "Манчестер Сити".

    "Челси" получил от "Сити" &#163;17 млн в качестве компенсации и кроме этого, Мареска выплатил "Челси" определенную сумму, которая не разглашается.

    Арюююю аххаха бизнескарим

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  4. stepfather 29.06.2026 17:35 # stepfather
    КОРОЛЬ!!!

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  5. narcot 29.06.2026 17:35 # narcot
    псиной завоняло :)

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  6. dexter 29.06.2026 17:35 # dexter
    Битва говна и мочи:

    Мареска: "Сити" — это клуб, который невероятно хорошо управляется.

    Челси: Алонсо порядочный тренер.

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  7. memfis63 29.06.2026 17:26 # memfis63
    29.06.2026 17:00 # удалить
    memfis63

    бурый, почему оляки вдруг стали против нацистов из УПА ? оляки, как и прое6алты такие же нацисты +\-, как-то странно ... пчелы против меда

    Источник: https://fapl.ru/posts/122939/?c=1#c8194820

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  8. dembo 29.06.2026 17:23 # dembo
    В конце декабря 2025-го я принял непростое решение покинуть «Челси».

    Это было исключительно мое решение. Моя отставка из «Челси» открыла мне путь к «Манчестер Сити», клуб, который я знал очень хорошо. Я в восторге, ведь теперь я присоединюсь к «Манчестер Сити».

    Я понимаю, что моя отставка из «Челси» посреди сезона привела к разрушительным последствиям для клуба. Прошу прощения за это. Я этого не хотел, такого желания у меня не было.

    В «Челси» со мной хорошо обходились, мы вместе достигли большого успеха, воспоминания об этом навсегда останутся для меня драгоценными.

    Я благодарен клубу, владельцам и фанатам за эту возможность».




    Чмо)

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  9. kukuruzko 29.06.2026 17:20 # kukuruzko
    КОРОЛЬ!!!

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  10. dembo 29.06.2026 17:17 # dembo
    Гандонеска не винловат
    Сити не виноват

    Блюко посреди сезона решило уволить(с)


    Вцелом позитивно отношусь к его работе в Челси, всегда котировал его.


    Удачи, но не в матчах с Челси.

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  11. stepfather 29.06.2026 17:17 # stepfather
    V стране Z за год товары и услуги подорожали на 15% при прежнем качестве. это

    1. инфляция
    2. SVO
    3. экономический рост
    4. доминация

    (ответить)

  12. cole-palmer 29.06.2026 17:14 # cole-palmer
    ЧМО!!

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