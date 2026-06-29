Судейский корпус сменит название на Pro Ref

Ховард Уэбб Судейский корпус собирается произвести ребрендинг в следующем сезоне, сменив название.

В данный момент возглавляемая бывшим рефери Премьер-Лиги Ховардом Уэббом организация носит название Professional Game Match Officials Limited, однако со следующего сезона она будет именоваться как Pro Ref.

О соответствующих изменениях было сообщено во время ежегодной пресс-конференции PGMOL, которая состоялась в минувшее воскресенье.

PGMOL отвечает за назначение арбитров в четырех профессиональных дивизионах Англии, а также в Национальной Лиге, женской Суперлиге и Премьер-Лиге 2 для команд U-21.

Судейским корпусом совместно владеют и его финансируют Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA.

Как объясняет The Telegraph, ребрендинг позволит лучше раскрыть место Pro Ref в английском футболе. Уэбб хочет, чтобы его организация соответствовала Премьер-Лиге как лиге, которая имеет статус лучшей в мире.





Метки PGMOL, Pro Ref, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2026 16:00

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