Судейский корпус сменит название на Pro Ref

Судейский корпус собирается произвести ребрендинг в следующем сезоне, сменив название.

В данный момент возглавляемая бывшим рефери Премьер-Лиги Ховардом Уэббом организация носит название Professional Game Match Officials Limited, однако со следующего сезона она будет именоваться как Pro Ref.



О соответствующих изменениях было сообщено во время ежегодной пресс-конференции PGMOL, которая состоялась в минувшее воскресенье.



PGMOL отвечает за назначение арбитров в четырех профессиональных дивизионах Англии, а также в Национальной Лиге, женской Суперлиге и Премьер-Лиге 2 для команд U-21.



Судейским корпусом совместно владеют и его финансируют Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA.



Как объясняет The Telegraph, ребрендинг позволит лучше раскрыть место Pro Ref в английском футболе. Уэбб хочет, чтобы его организация соответствовала Премьер-Лиге как лиге, которая имеет статус лучшей в мире.