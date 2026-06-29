"Ковентри" близок к покупке Ореля Аменда

Новичок Премьер-Лиги "Ковентри" близок к приобретению центрального защитника "Айнтрахта" Ореля Аменда.

В минувшем сезоне "Ковентри" выиграл Чемпионшип, пропустив меньше всех в дивизионе, однако выход в Премьер-Лиги подталкивает главного тренера Фрэнка Лэмпарда к дополнительному укреплению обороны.



По информации Sky Sport Germany, "Ковентри" значительно продвинулся в переговорах по 22-летнему Аменда, который сейчас представляет сборную Швейцарии на Чемпионате Мира.



"Айнтрахт" открыт к продаже Аменда, а сам Орель жаждет попробовать себя в Премьер-Лиге.