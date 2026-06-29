О'Хара призвал "Тоттенхэм" купить Рэшфорда

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара призвал лондонский клуб приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед".

После того, как "Барселона" не стала пользоваться своей опцией выкупа Рэшфорда после сезона аренды, Маркус вновь стал головной болью "Юнайтед".



О'Хара видит в этом возможность для "Тоттенхэма" заполучить настоящую звезду, пускай даже "шпорам" придется раскошелиться на зарплату.



"Ничто не сделало бы меня счастливее, чем если бы мы разбили свою копилку ради его зарплаты и подписали его".



"Это не будет стоит таких уж огромных денег. 30 миллионов фунтов, наверное? Вы получите его просто так, потому что "Юнайтед" нужно убрать его из зарплатой ведомости. Они не хотят обладать им, у него нет будущего в "Юнайтед", разве нет? Он будет интегрирован назад в их команду, только если они не смогут избавиться от него".



"Если "Тоттенхэм" сможет заключить сделку и заполучить Маркуса Рэшфорда, он будет звездой у нас. Он остается игроком топ-уровня", — сообщил О'Хара talkSPORT.