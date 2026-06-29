Маунт не собирается в "Милан"

Полузащитник Мейсон Маунт не контактирует с итальянским "Миланом" и не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед".

На днях в итальянской прессе появилась информация, что новый главный тренер "Милана" Рубен Аморим задумал воссоединиться с Маунтом, который был одним из его любимчиков в "Юнайтед".



Однако Daily Mirror решительно опровергает эти слухи, ожидая, что Маунт останется в "Юнайтед". Ни с кем из "Милана" представители 27-летнего англичанина не контактировали.



Маунт полон решимости ударно провести новый сезон за "Юнайтед", и прямо сейчас Мейсон работает в Испании с индивидуальным тренером, чтобы в лучшем состоянии прибыть к началу предсезонной подготовки в июле.