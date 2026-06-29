Барколя — серьезная альтернатива Диоманде для "Ливерпуля"

"Ливерпуль" рассматривает нападающего французского ПСЖ Брадли Барколя в качестве серьезной альтернативы Яну Диоманде из немецкого "РБ Лейпциг".

Накануне стало известно, что Диоманде определил ПСЖ своим наиболее предпочтительным направлением. Победители Лиги Чемпионов уже ведут переговоры с "РБ Лейпциг", но компромисса пока не достигли.



Как сообщает talkSPORT, "Ливерпуль" отказался от дальнейшей борьбы за Диоманде и уже переключился на альтернативные цели, одной из которых значится Барколя.



Если ПСЖ договорится по Диоманде, это может открыть дверь к уходу Барколя, потому что в данный момент парижане не хотят продавать 23-летнего игрока сборной Франции.



Добавим, интерес к Барколя, который открыт к переходу в клуб, где сможет играть регулярно, также проявляет "Арсенал".