Светская хроника за понедельник

Мейсон Маунт был предложен "Милану". "Сандерленд" не отпустит Гранита Джаку в "Челси". Мало Гюсто договорился с "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт был предложен "Милану". (Milan Press)



"Юнайтед" провел официальные переговоры с "Вест Хэмом" насчет покупки полузащитника Матеуша Фернандеша. (talkSPORT)



Защитник "Кристал Пэлас" Максанс Лакруа обойдется "Челси" примерно в 47 миллионов фунтов. (L'Equipe)



"Юнайтед", "Челси" и "Арсенал" поспорят за левого защитника "Спортинга" Макси Араухо. (Record)



"Сандерленд" сообщил "Челси", что полузащитник Гранит Джака не уйдет ни за какие деньги, а новые предложения по игроку сборной Швейцарии рассматриваться не будут. (Sky Sports)



"Челси" задумывается о покупке 28-летнего левого защитника "Райо Вальекано" Пепа Чаваррии. (Marca)



Защитник "Челси" Мало Гюсто согласился перейти в "Манчестер Сити". (Foot Mercato)



"Эвертон" лидирует в борьбе за нападающего "Челси" Лиама Делапа. (Football Insider)



"Арсенал" планирует совершить пять приобретений этим летом. (Daily Star)



"Ньюкасл" пока не получал официальных предложений или запросов от "Арсенала" по своему капитану Бруно Гимараэсу. (The Chronicle)



"Борнмут" поспорит с "Арсеналом" за 18-летнего защитника Эмманюэля Мбемба, покидающего ПСЖ свободным агентом. (BBC)



"Астон Вилла" проигрывает борьбу "Лидсу" за голкипера "Пармы" Дзиона Судзуки. (Calciomercato)



Голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес стал целью для "Ювентуса". (Tuttomercatoweb)



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