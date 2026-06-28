Предложение "Челси" в 8 млн. фунтов по Джаке отклонено

"Сандерленд" отклонил предложение "Челси" в 8 миллионов фунтов о покупке полузащитника Гранита Джаки.

Только накануне стало известно, что новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо хочет воссоединиться с Джакой, которого он знает по совместной работе в "Байере".



Джаке "Челси" интересен не только возможностью снова работать с Алонсо. Так Гранит вернулся бы в Лондон, где он провел семь лет в качестве игрока "Арсенала".



Предполагается, что 33-летний швейцарец уже дал свое согласие на переход в "Челси", но "синим" все еще нужно договориться с "Сандерлендом", а их первое предложение в 8 млн. фунтов было отклонено, сообщает The Athletic.



"Сандерленд" не хочет отпускать Джаку, особенно за 8 млн. фунтов, ведь год назад сами "черные коты" приобрели Гранита у "Байера" по сделке стоимостью 17.5 млн. фунтов, включая бонусы.



В минувшем сезоне Джака утвердился ключевым игроком "Сандерленда", стал носить капитанскую повязку и помог "котам" впервые за 53 года попасть в еврокубки благодаря седьмому месту в Премьер-Лиге.