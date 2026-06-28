"Юнайтед" подтвердил, что Угарте повредил связки колена

Мануэль Угарте "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что у полузащитника Мануэля Угарте была диагностировала травма связок колена.

Эту травму Угарте получил в матче за сборную Уругвая против Испании на групповом этапе Чемпионате Мира.

Из опубликованного "Юнайтед" заявления следует, что сейчас медики заняты определением лучшего способа лечения и сроков восстановления.

Совершенно очевидно, что счет пойдет на месяцы, и потеря Угарте может оказать влияние на трансферные планы "Юнайтед", потому что ранее ожидалось, что "красные дьяволы" продадут Мануэля этим летом и пригласят другого полузащитника.





Метки Манчестер Юнайтед, сборная Уругвая, травмы, Угарте, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2026 20:00

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  1. narcot 28.06.2026 20:01 # narcot
    ну тут чисто уё6ка на бьелсе палкой в жопу вые6ать

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