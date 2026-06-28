"Ньюкасл" следит за Туре и Алайбеговичем

Базумана Туре "Ньюкасл" проявляет интерес к вингерам Базумане Туре из "Хоффенхайма" и Кериму Алайбеговичу из "Байера".

"Ньюкасл" продолжает активные поиски замены проданному в "Барселону" за 69 миллионов фунтов Энтони Гордону.

"Ньюкасл" надеялся приобрести Виктора Муньоса из "Осасуны", но игрок сборной Испании был перехвачен "Ливерпулем".

Как сообщает Daily Mail, сейчас на радаре у "Ньюкасла" находятся ивуариец Туре и босниец Алайбегович, которые блеснули за свои сборные на проходящем в Северной Америке Чемпионате Мира.

20-летний Туре вызывает интерес у целого ряда клубов из Европы и Премьер-Лиги, включая "Брайтон".

18-летний Алайбегович был едва выкуплен назад "Байером" у "Ред Булл", и клуб из Леверкузена готов сразу же перепродать Керима по более выгодной цене.





Метки Алайбегович, Байер, Ньюкасл, Туре, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2026 17:00

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