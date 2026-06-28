"Ньюкасл" лидирует в борьбе за Траффорда

"Ньюкасл" лидирует в борьбе за голкипера "Манчестер Сити" Джеймса Траффорда.

Траффорд лишь прошлым летом вернулся в "Сити", но утвердиться первым номером "горожан" не смог и большую часть сезона исполнял роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы.



Траффорд не собирается мириться с ролью запасного голкипера и настроен покинуть "Сити" этим летом, и прежде Джеймса сватали в "Астон Виллу" и "Тоттенхэм".



"Вилла" как раз присматривает нового первого номера на случай ухода Эмилиано Мартинеса, а "Тоттенхэм", планируя избавиться от Гульельмо Викарио, ищет достойного конкурента для Антонина Кински.



Однако Football Insider называет именно "Ньюкасл" наиболее вероятным направлением для Траффорда, несмотря на то, что ранее этим летом "сороки" потратили 18.5 млн. фунтов на приглашение голкипера Юэна Жауэна из "Реймса".



Ожидается, что будущее 23-летнего Траффорда прояснится после возвращения с Чемпионата Мира.