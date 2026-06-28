У Угарте подозревают разрыв крестообразных связок

Мануэль Угарте У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мануэля Угарте подозревают разрыв крестообразных связок колена.

25-летний Угарте повредил свое колено в матче за сборную Уругвая против Испании на Чемпионате Мира. Покинуть футбольное поле Мануэль смог только на носилках.

Уругвайцы пока официально не подтвердили диагноз Угарте, и это должно произойти в ближайшие дни, но Daily Mirror утверждает, что существуют подозрения насчет разрыва крестообразных связок колена.

Если эти опасения подтвердятся, "Юнайтед" почти наверняка лишится возможности продать Угарте в это трансферное окно, потому что восстановление займет многие месяцы.

К Угарте существовал серьезный интерес из Серии А, но теперь планы "Юнайтед" и самого Мануэля могут быть скорректированы.





Метки Манчестер Юнайтед, сборная Уругвая, травмы, Угарте, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2026 12:00

Количество просмотров Просмотров: 179


Поиск: