У Угарте подозревают разрыв крестообразных связок

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мануэля Угарте подозревают разрыв крестообразных связок колена.

25-летний Угарте повредил свое колено в матче за сборную Уругвая против Испании на Чемпионате Мира. Покинуть футбольное поле Мануэль смог только на носилках.



Уругвайцы пока официально не подтвердили диагноз Угарте, и это должно произойти в ближайшие дни, но Daily Mirror утверждает, что существуют подозрения насчет разрыва крестообразных связок колена.



Если эти опасения подтвердятся, "Юнайтед" почти наверняка лишится возможности продать Угарте в это трансферное окно, потому что восстановление займет многие месяцы.



К Угарте существовал серьезный интерес из Серии А, но теперь планы "Юнайтед" и самого Мануэля могут быть скорректированы.