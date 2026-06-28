Тухель уверен, что Англия прибавит в плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообещал, что его команда прибавит в плей-офф Чемпионата Мира.

И хотя англичане выиграли Группу L на ЧМ-2026, их игра оставила немало вопросов, в том числе в победном матче против сборной Панамы накануне (0:2).



Впереди стадия плей-офф и более сложные матчи, однако Тухель уверен, что это заставит Англию улучшить свою игру.



"Мы сделали, что нам нужно было сделать. Игра была такой, как мы и ожидали против столь сложного соперника. Мы оказались единственной командой, создавшей такое количество моментов против Панамы".



"Каждый сделал то, что нам нужно было сделать, и Джуд (Беллингем) сыграл большую роль в этом. Учитывая нашу агрессивную манеру игры, мы способны значительно прибавить, и нам нужно привести в порядок так много деталей".



"Но теперь начинается плей-офф. Мы соберем свои сильные качества и свою энергию, чтобы прибавить".



"Мы прибавим. Чем больше матчи, тем лучше мы будем", — цитирует Тухеля Evening Standard.