"Манчестер Сити" следит за Буадди

"Манчестер Сити" следит за ситуацией полузащитника французского "Лилля" Аюба Буадди.

18-летний Буадди проявляет себя с лучшей стороны на проходящем в Северной Америке Чемпионате Мира, и ESPN утверждает, что "горожане" стали очередным претендентом на восходящую звезду сборной Марокко.



"Сити" продолжает активно искать усиление для линии полузащиты, несмотря на согласованный переход Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" за 116 миллионов фунтов.



Серьезный интерес к Буадди также проявляет ПСЖ, однако "Лилль" предпочел бы продать Аюба в Премьер-Лигу, что дает "Сити" некоторое преимущество.



Ранее также сообщалось об интересе к Буадди со стороны "Арсенала", но прямо сейчас "канониры" сосредоточены на Бруно Гимараэсе из "Ньюкасла".