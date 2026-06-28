Тухель обеспокоен ситуацией с позицией правого защитника

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что обеспокоен ситуацией с позицией правого защитника в своей команде.

Сыграв два первых матча англичан на Чемпионате Мира, Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра.



Место Джеймса на матч против Панамы накануне вечером занял Джарелл Куанса, но и он травмировался.



Поскольку ранее из заявки англичан по причине повреждения был исключен Тино Ливраменто, теперь у Тухеля для правого фланга обороны остались лишь Джед Спенс и Эзри Конса, что напрягает Томаса в преддверии стадии плей-офф.



"Все по классике, он (Куанса) подвернул лодыжку, и ему больно. Он сказал, что у него уже было такое, и это займет несколько дней. Он сидел с высоко поднятой ногой и пакетом льда".



"Разумеется, я обеспокоен — очередная травма на этой позиции".



"Рису Джеймсу и Джареллу Куансе будет сложно поправиться к следующему матчу, но наша задача в том, чтобы находить решения, и мы найдем", — цитирует Тухеля BBC.