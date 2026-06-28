Тухель обеспокоен ситуацией с позицией правого защитника

Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что обеспокоен ситуацией с позицией правого защитника в своей команде.

Сыграв два первых матча англичан на Чемпионате Мира, Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра.

Место Джеймса на матч против Панамы накануне вечером занял Джарелл Куанса, но и он травмировался.

Поскольку ранее из заявки англичан по причине повреждения был исключен Тино Ливраменто, теперь у Тухеля для правого фланга обороны остались лишь Джед Спенс и Эзри Конса, что напрягает Томаса в преддверии стадии плей-офф.

"Все по классике, он (Куанса) подвернул лодыжку, и ему больно. Он сказал, что у него уже было такое, и это займет несколько дней. Он сидел с высоко поднятой ногой и пакетом льда".

"Разумеется, я обеспокоен — очередная травма на этой позиции".

"Рису Джеймсу и Джареллу Куансе будет сложно поправиться к следующему матчу, но наша задача в том, чтобы находить решения, и мы найдем", — цитирует Тухеля BBC.





Метки Байер, Куанса, сборная Англии, травмы, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2026 08:00

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  1. zhanik7 28.06.2026 09:23 # zhanik7
    Тухлый долбоеб, столько защитников правых у Англии, а он берет Джеймса, который постоянно травмируется!

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