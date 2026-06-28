"Брайтон" купит Стрейка за 20 млн. фунтов

"Брайтон" достиг устной договоренности о покупке защитника "Лидса" Паскаля Стрейка за 20 миллионов фунтов.

От контракта Стрейка остается только 12 месяцев, и нежелание лишиться важного игрока безо всякой компенсации следующим летом заставило "Лидс" принять предложение "Брайтона", сообщает The Athletic.



Стрейк покидает "Лидс" после восьми с половиной лет, в течение которых Паскаль провел 196 матчей и завоевал титулы Чемпионшипа в сезонах 2019/20 и 2024/25.



26-летний голландец поможет "Брайтону" справиться с потерей своего соотечественника Яна Пола Ван Хекке, который был продан "чайками" в "Тоттенхэм" за 52 млн. фунтов.