"Сити" согласовал покупку Детурбе у родственного "Труа"

"Манчестер Сити" согласовал приобретение вингера Матиса Детурбе из французского "Труа", своего родственного клуба.

Как и "Сити", вышедший в Лигу 1 "Труа" является частью семейства City Football Group.



По информации L'Equipe, "Сити" согласился заплатить "Труа" за Детурбе около 25 миллионов евро (21.6 млн. фунтов), причем уже решено, что на следующий сезон Матис отправится в аренду в "Монако".



Детурбе находился в системе "Труа" с восьми лет. В минувшем сезоне 19-летний француз забил три гола и отдал пять результативных передач в 33 матчах Лиги 2.