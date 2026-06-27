"Челси" отказался продать Чалобу за 22 млн. фунтов

"Челси" отклонил предложение итальянского "Комо" о приобретении центрального защитника Трево Чалобы.

Как сообщает журналист Бен Джейкоб, предложение "Комо" составило около 22 миллионов фунтов плюс бонусы, однако "Челси" оценивает Чалобу ощутимо дороже — примерно в 35 млн. фунтов.



В данный момент неясно, готов ли вышедший в Лигу Чемпионов "Комо" улучшить свое предложение по Чалобе, но известно, что сам Трево открыт к смене клуба.



Чалоба и раньше не имел твердого места в стартовом составе "Челси", а приход конкурента вроде Максанса Лакруа из "Кристал Пэлас" может только снизить игровое время 26-летнего англичанина.