"Челси" отказался продать Чалобу за 22 млн. фунтов

Трево Чалоба "Челси" отклонил предложение итальянского "Комо" о приобретении центрального защитника Трево Чалобы.

Как сообщает журналист Бен Джейкоб, предложение "Комо" составило около 22 миллионов фунтов плюс бонусы, однако "Челси" оценивает Чалобу ощутимо дороже — примерно в 35 млн. фунтов.

В данный момент неясно, готов ли вышедший в Лигу Чемпионов "Комо" улучшить свое предложение по Чалобе, но известно, что сам Трево открыт к смене клуба.

Чалоба и раньше не имел твердого места в стартовом составе "Челси", а приход конкурента вроде Максанса Лакруа из "Кристал Пэлас" может только снизить игровое время 26-летнего англичанина.





Метки Комо, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2026 22:00

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  1. ganinilyha 27.06.2026 22:26 # ganinilyha
    С нынешними ценами это бревно не меньше 50 стоит

    (ответить)

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