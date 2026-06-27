"Челси" хочет купить Гранита Джаку

"Челси" заинтересован в приобретении полузащитника "Сандерленда" Гранита Джака.

Джака только прошлым летом присоединился к "Сандерленду", будучи купленным у "Байера" за 13 миллионов фунтов. Гранит сразу же утвердился ключевым игроком и лидером команды Режиса Ле Бри.



Джака, которому в сентябре исполнится 34, сыграл важную роль в том, что "Сандерленд", будучи новичком Премьер-Лиги, финишировал на седьмом месте.



Как сообщает Sky Sport Germany, Джака уже достиг договоренности с "Челси" по условиям личного контракта, и теперь "синим" нужно согласовать с "Сандерлендом" компенсацию за игрока сборной Швейцарии.



Переход в "Челси" привлекателен для Джаки возможностью воссоединиться с новым главным тренером "синих" Хаби Алонсо, с которым они выигрывали Бундеслигу в "Байере", и вернуться в Лондон, где Гранит провел семь сезонов в качестве игрока "Арсенала".