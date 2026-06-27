Тухель: "Англия никого не боится на Чемпионате Мира"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его команда никого не боится на Чемпионате Мира.

Матчем против Панамы в субботу вечером англичане завершат групповой этап ЧМ-2026, а дальше будет стадия плей-офф, в которую Тухель и его игроки собираются вступить без страха.



"Это время, чтобы верить в себя и продолжать двигаться вперед. Я не боюсь. Я бы просто играл в футбол, и мы чувствуем себя достаточно уверенно, чтобы соперничать на любом уровне".



"Конечно, я вижу хорошие команды. Я вижу отдельных игроков высокого уровня, которые решают матчи свих команд. Я вижу это все. Я по-прежнему рассматриваю нашу группу как одну из самых сложных. Сперва нам нужно выйти из нее. Мы сосредоточены на том, на что можем повлиять", — цитирует Тухеля The Telegraph.