"Сити" продолжает борьбу за Тонали

"Манчестер Сити" продолжает борьбу за полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали.

На текущей неделе "Сити" согласовал приобретение полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона за 116 миллионов фунтов, однако "горожане" продолжают искать усиление для центра поля.



По информации The Telegraph, "Сити" охотится за Тонали более года и находится в регулярном контакте с "Ньюкаслом", а сам Сандро осведомлен об интересе "горожан".



Тонали находится привлекательной возможность перейти к своему соотечественнику Роберто Де Дзерби в "Тоттенхэм", но если "Сити" выдвинет свое предложение, 26-летний итальянец окажется перед непростым выбором.



Близкие к "Ньюкаслу" источники уверены, что "Сити" сделает свое предложение по Тонали этим летом, несмотря на покупку Андерсона.