Угарте получил травму на ЧМ-2026

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мануэль Угарте получил травму в матче за сборную Уругвая на Чемпионата Мира, что может помешать трансферу игрока этим летом.

Минувшей ночью Уругвай потерпел поражение 0:1 от Испании, этим результатом завершив свое выступление на ЧМ-2026.



Еще в концовке первого тайма, пытаясь остановить Педри, 25-летний Угарте столкнулся с партнером по команде Матиасом Оливерой и получил травму колена.



Угарте покидал футбольное поле на носилках, натянув футболу на лицо, и теперь "Юнайтед" вместе с самим Мануэлем ожидает новостей от докторов.



Ожидалось, что после ЧМ-2026 "Юнайтед" постарается продать Угарте, который никак себя не проявил в минувшем сезоне, но если травма Мануэля окажется серьезной, сделать это будет затруднительно.