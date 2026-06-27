"Брайтон" предложил 30 млн. фунтов за Аанора

Онест Аанор "Брайтон" предложил около 30 миллионов фунтов за защитника итальянской "Аталанты" Онеста Аанора.

"Брайтон" рассматривает Аанора в качестве возможной замены для Ян Пола Ван Хекке, который был продан в "Тоттенхэм" за 52 млн. фунтов.

Как сообщает talkSPORT, "Брайтон" уже направил свое предложение по Аанору, что стало следствием визита делегации "чаек" в Милан".

Сама "Аталанта" только прошлым летом приобрела Аанора у "Дженоа". С тех пор 18-летний итальянец нигерийского происхождения сыграл 22 матча в Серии А и еще девять в Лиге Чемпионов.





Метки Аанор, Аталанта, Брайтон

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2026 12:00

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