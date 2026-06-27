"Ливерпуль" не получал запросов насчет Гакпо

"Ливерпуль" не получал никаких запросов насчет своего нападающего Коди Гакпо этим летом.

Минувший сезон сложился непросто для Гакпо, как и для всего "Ливерпуля". Коди совершил лишь 15 результативных действий с учетом всех соревнований — против 25 кампанией ранее.



На фоне не самой убедительной игры 27-летнего Гакпо появились слухи, что "Ливерпуль" может продать Коди, особенно после случившейся смены главного тренера.



Наиболее настойчиво Гакпо сватают в "Тоттенхэм", который чрезвычайно активен на трансферном рынке этим летом, однако The Athletic утверждает, что пока никто не обращался к "Ливерпулю" насчет Коди.



Да и "Ливерпуль" даже не стремится избавиться от Гакпо. В данный момент "красные" сосредоточены на приобретениях, а не расставаниях.



Кроме того, Гакпо весьма обнадеживающим образом выступает за сборную Голландии на Чемпионате Мира, забив два гола и отдав одну результативную передачу в трех матчах группового этапа, поэтому на карьере Коди в "Ливерпуле" рано ставить крест.