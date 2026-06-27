Джеймс рискует пропустит два ближайших матча Англии

Защитник "Челси" Рис Джеймс рискует пропустить два ближайших матча сборной Англии на Чемпионате Мира из-за травмы задней поверхности бедра.

26-летний Джеймс целиком провел оба первых матча англичан на ЧМ-2026, однако после Ганы в минувший вторник Рис был вынужден обратиться за медицинской помощью.



Теперь Джеймс точно пропустит матч заключительного тура группового этапа против Панамы и, вероятно, поединок 1/16 финала.



Зато полузащитники Деклан Райс, у которого тоже возникли проблемы со здоровьем против Ганы, и Эллиот Андерсон, который испытывает мышечную боль, в порядке.



"Эллиот и Деклан оба в порядке. Мы надеемся, что Рис будет готов через матч. Он может не успеть, но надежда есть. Он не поехал с нами на матч завтра".



"У Риса небольшая травма задней поверхности бедра. Он не мог тренироваться последние пару дней. Сейчас он проходит ускоренную реабилитацию, и мы будем заново оценивать ситуацию перед каждым матчем. Но мы надеемся, что он еще сыграет за нас на турнире", — цитирует Тухеля Sky Sports.