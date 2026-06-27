Стадион "Брентфорда" может стать домом для "Шахтера" в Лиге Чемпионов

Украинский "Шахтер" договаривается о том, чтобы проводить свои домашние матчи в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов на стадионе "Брентфорда".

По соображениям безопасности УЕФА запретил "Шахтеру" играть матчи еврокубков в Украине, поэтому в минувшем сезоне свои домашние поединки в Лиге Конференций команда Арды Турана проводила в польском Кракове.



В следующем сезоне "Шахтер" будет выступать в Лиге Чемпионов, в связи с чем украинский клуб вновь ищет временный дом, ведя переговоры по ряду площадок в Великобритании и Германии.



Особый интерес для "Шахтера" представляет Лондон, и здесь подходящим пристанищем для команды Турана может стать 17-тысячный "Джитек Коммьюнити Стэдиум", сообщает Evening Standard.



Для "Брентфорда" это обеспечило бы дополнительный источник дохода. С момента переезда на "Джитек" в 2020 году "пчелы" регулярно используют стадион под различные спортивные мероприятия.