"Тоттенхэм" готов платить Тонали 275,000 фунтов в неделю

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали увеличит свою зарплату до 275,000 фунтов в неделю, если перейдет этим летом в "Тоттенхэм".

Взяв под свой контроль управлением "Тоттенхэмом" после увольнения президента Даниэля Леви в прошлом сезоне, семейство Льюис отменило существовавшие в клубе жесткие ограничения по зарплате.



Это позволило "Тоттенхэму" в январе пригласить полузащитника Конора Галлахера из "Атлетико" на зарплату в 200,000 фунтов в неделю.



Как сообщает The Chronicle, Тонали "шпоры" готовы платить еще больше. Речь идет о 275,000 фунтов в неделю, благодаря чему Сандро стал бы самым высокооплачиваемым игроком команды Роберто Де Дзерби.



Предполагается, что Тонали открыт к переходу в "Тоттенхэм", но сперва "шпорам" нужно договориться с "Ньюкаслом" о компенсации за 26-летнего итальянца, и пока "сороки" отказываются довольствоваться суммой менее 100 млн. фунтов.