Тонали сказал "да" "Тоттенхэму"
Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали дал свое согласие на переход в "Тоттенхэм" этим летом.
Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби определил своего соотечественника Тонали целью номер один "шпор" на летнее трансферное окно.
И хотя к настоящему моменту "Ньюкасл" отклонил оба предложения "Тоттенхэма" о покупке Тонали, два клуба продолжают переговоры, сообщает talkSPORT.
Утверждается, что Тонали уже согласился присоединиться к "Тоттенхэму", и теперь вопрос лишь в том, смогут ли "шпоры" договориться о компенсации за 26-летнего итальянца, оцениваемого "Ньюкаслом" в 100 миллионов фунтов.
26.06.2026 13:00
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Да заипали с этими "да". Все упирается в цену которую требует Ньюкасл. Если не сойдутся то все эти "да" не имеют никакого значения.
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Ну и дурак! Арсенал выглядит куда более интересным и выгодным вариантом. Хотя если удастся заполучить Гимараэса, то Тонали и не нужен думаю...
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