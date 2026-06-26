Тонали сказал "да" "Тоттенхэму"

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали дал свое согласие на переход в "Тоттенхэм" этим летом.

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби определил своего соотечественника Тонали целью номер один "шпор" на летнее трансферное окно.



И хотя к настоящему моменту "Ньюкасл" отклонил оба предложения "Тоттенхэма" о покупке Тонали, два клуба продолжают переговоры, сообщает talkSPORT.



Утверждается, что Тонали уже согласился присоединиться к "Тоттенхэму", и теперь вопрос лишь в том, смогут ли "шпоры" договориться о компенсации за 26-летнего итальянца, оцениваемого "Ньюкаслом" в 100 миллионов фунтов.