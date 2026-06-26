Тонали сказал "да" "Тоттенхэму"

Сандро Тонали Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали дал свое согласие на переход в "Тоттенхэм" этим летом.

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби определил своего соотечественника Тонали целью номер один "шпор" на летнее трансферное окно.

И хотя к настоящему моменту "Ньюкасл" отклонил оба предложения "Тоттенхэма" о покупке Тонали, два клуба продолжают переговоры, сообщает talkSPORT.

Утверждается, что Тонали уже согласился присоединиться к "Тоттенхэму", и теперь вопрос лишь в том, смогут ли "шпоры" договориться о компенсации за 26-летнего итальянца, оцениваемого "Ньюкаслом" в 100 миллионов фунтов.





Метки Ньюкасл, Тонали, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2026 13:00

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  1. ray-black 26.06.2026 13:55 # ray-black
    Да заипали с этими "да". Все упирается в цену которую требует Ньюкасл. Если не сойдутся то все эти "да" не имеют никакого значения.

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  2. x-cute 26.06.2026 13:41 # x-cute
    Ну и дурак! Арсенал выглядит куда более интересным и выгодным вариантом. Хотя если удастся заполучить Гимараэса, то Тонали и не нужен думаю...

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