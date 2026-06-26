Палмер не будет оплакивать свое непопадание на ЧМ-2026

Коул Палмер Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер заявил, что не будет оплакивать свое непопадание в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира.

Из-за проблем со здоровьем 24-летний Палмер невыразительно провел минувший сезон, концовку которого весь "Челси" провалил, заняв только 10-е место в Премьер-Лиге.

Поэтому непопадание Палмера в заявку англичан на ЧМ-2026 не стало таким уж сюрпризом, в том числе для самого Коула, который лишь желает команде Томаса Тухеля удачи на турнире.

"Это был не лучший сезон, но что поделать. Я не буду плакать из-за решения, которое не могу изменить, и я надеюсь, парни пройдут весь путь".

"Если мне будет нечем заняться, тогда я посмотрю матчи", — цитирует Палмера Evening Standard.





Метки Палмер, сборная Англии, Челси, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2026 11:00

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  1. closer 26.06.2026 11:12 # closer
    НИШАНБАЕВ ДЕРЖИТ ПИСЬКОРКУ В БАССЕЙНЕ А НОВОСТЬ ПРО ПАЛМЕРА?

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