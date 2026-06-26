Палмер не будет оплакивать свое непопадание на ЧМ-2026

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер заявил, что не будет оплакивать свое непопадание в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира.

Из-за проблем со здоровьем 24-летний Палмер невыразительно провел минувший сезон, концовку которого весь "Челси" провалил, заняв только 10-е место в Премьер-Лиге.



Поэтому непопадание Палмера в заявку англичан на ЧМ-2026 не стало таким уж сюрпризом, в том числе для самого Коула, который лишь желает команде Томаса Тухеля удачи на турнире.



"Это был не лучший сезон, но что поделать. Я не буду плакать из-за решения, которое не могу изменить, и я надеюсь, парни пройдут весь путь".



"Если мне будет нечем заняться, тогда я посмотрю матчи", — цитирует Палмера Evening Standard.