"Манчестер Сити" согласовал покупку Андерсона

Эллиот Андерсон "Манчестер Сити" договорился о приобретении полузащитника "Ноттингем Форест" и сборной Англии Эллиота Андерсона.

Ранее в июне "Форест" отклонил два предложения "Сити" о покупке Андерсона, однако в четверг два клуба провели новый раунд переговоров и смогли достичь компромисса.

Второе предложение "Сити" составило 120 миллионов фунтов, включая бонусы в 14 млн. фунтов, тогда как как "Форест" хотел с помощью продажи Андерсона перекрыть рекордный для всей Премьер-Лиги трансфер Александера Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов.

The Athletic не уточняет, на какую компенсацию в итоге договорились два клуба, однако теперь Андерсону лишь остается согласовать условия личного контракта и пройти медобследование, что ему будет позволено сделать прямо во время Чемпионата Мира.

Андерсон провел в "Форест" три сезона, в течение которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 92 матчах. В минувшим сезоне Эллиот утвердился основным игроком сборной Англии.





Метки Андерсон, Манчестер Сити, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2026 00:05

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Последние комментарии:




  1. skydreams 26.06.2026 01:02 # skydreams
    блин жаль Эквадор прошел(( Кайседо отдохнуть бы перед предстоящей борьбой за чемпионство

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  2. dembo 26.06.2026 00:54 # dembo
    Нико пас 60 евро
    Андерсон 150

    Я ебал все то, во что е6аная ротета превратила футбол

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  3. dembo 26.06.2026 00:43 # dembo
    Ломбард и слипи джи ща чисто в ахуях, что можно 4 +4 за 92 матча хуярнуть и быть самым дорогим полузащемм англии в истории)

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  4. cesc-fabregas4 26.06.2026 00:40 # cesc-fabregas4
    Очередная ветка унижений опущенной имфашлюшной туи и дырявых хохлов.

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  5. dembo 26.06.2026 00:39 # dembo
    Сюююдаааа

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  6. narcot 26.06.2026 00:39 # narcot
    топарь на сквирце на баночке


    26.06.2026 00:33 # удалить
    narcot

    днойер
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    Источник: https://fapl.ru/posts/122880/

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  7. narcot 26.06.2026 00:33 # narcot
    днойер

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  8. hammersmith 26.06.2026 00:32 # hammersmith
    три сезона, в течение которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 92 матчах

    Источник: https://fapl.ru/posts/122880/#reply

    хуя топаря урвали

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  9. romano 26.06.2026 00:19 # romano
    BREAKING: Elliot Anderson to Manchester City, here we go! Deal in place between the clubs, fee up to &#163;130m.

    #MCFC sources confirm agreement now done after talks at final stages as reported last week.

    Anderson asked Forest today to go and leave the club. Medical in the US.

    (ответить)

  10. skydreams 26.06.2026 00:13 # skydreams
    130 миллионов фунтов Романо написал. ахуеть конечно, как будто молодого Месси покупают... неужели так хорош?

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