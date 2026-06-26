"Манчестер Сити" согласовал покупку Андерсона

"Манчестер Сити" договорился о приобретении полузащитника "Ноттингем Форест" и сборной Англии Эллиота Андерсона.

Ранее в июне "Форест" отклонил два предложения "Сити" о покупке Андерсона, однако в четверг два клуба провели новый раунд переговоров и смогли достичь компромисса.



Второе предложение "Сити" составило 120 миллионов фунтов, включая бонусы в 14 млн. фунтов, тогда как как "Форест" хотел с помощью продажи Андерсона перекрыть рекордный для всей Премьер-Лиги трансфер Александера Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов.



The Athletic не уточняет, на какую компенсацию в итоге договорились два клуба, однако теперь Андерсону лишь остается согласовать условия личного контракта и пройти медобследование, что ему будет позволено сделать прямо во время Чемпионата Мира.



Андерсон провел в "Форест" три сезона, в течение которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 92 матчах. В минувшим сезоне Эллиот утвердился основным игроком сборной Англии.