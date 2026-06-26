"Манчестер Сити" согласовал покупку Андерсона
"Манчестер Сити" договорился о приобретении полузащитника "Ноттингем Форест" и сборной Англии Эллиота Андерсона.
Ранее в июне "Форест" отклонил два предложения "Сити" о покупке Андерсона, однако в четверг два клуба провели новый раунд переговоров и смогли достичь компромисса.
Второе предложение "Сити" составило 120 миллионов фунтов, включая бонусы в 14 млн. фунтов, тогда как как "Форест" хотел с помощью продажи Андерсона перекрыть рекордный для всей Премьер-Лиги трансфер Александера Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов.
The Athletic не уточняет, на какую компенсацию в итоге договорились два клуба, однако теперь Андерсону лишь остается согласовать условия личного контракта и пройти медобследование, что ему будет позволено сделать прямо во время Чемпионата Мира.
Андерсон провел в "Форест" три сезона, в течение которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 92 матчах. В минувшим сезоне Эллиот утвердился основным игроком сборной Англии.
26.06.2026 00:05
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Последние комментарии:
блин жаль Эквадор прошел(( Кайседо отдохнуть бы перед предстоящей борьбой за чемпионство
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Нико пас 60 евро
Андерсон 150
Я ебал все то, во что е6аная ротета превратила футбол
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Ломбард и слипи джи ща чисто в ахуях, что можно 4 +4 за 92 матча хуярнуть и быть самым дорогим полузащемм англии в истории)
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Очередная ветка унижений опущенной имфашлюшной туи и дырявых хохлов.
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Сюююдаааа
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топарь на сквирце на баночке
26.06.2026 00:33 # удалить
narcot
днойер
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Источник: https://fapl.ru/posts/122880/
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днойер
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три сезона, в течение которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 92 матчах
Источник: https://fapl.ru/posts/122880/#reply
хуя топаря урвали
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BREAKING: Elliot Anderson to Manchester City, here we go! Deal in place between the clubs, fee up to £130m.
#MCFC sources confirm agreement now done after talks at final stages as reported last week.
Anderson asked Forest today to go and leave the club. Medical in the US.
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130 миллионов фунтов Романо написал. ахуеть конечно, как будто молодого Месси покупают... неужели так хорош?
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