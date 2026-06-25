"Ньюкасл" повторно отказался продать Тонали в "Тоттенхэм"

"Ньюкасл" отклонил и второе предложение "Тоттенхэма" о покупке полузащитника Сандро Тонали.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, после отказа на свое стартовое предложение в 75 миллионов фунтов "Тоттенхэм" не стал увеличивать сумму, а попросил "Ньюкасл" пересмотреть свое решение.



Однако "Ньюкасл" вновь ответил отказом и дал понять, что по-прежнему оценивает 26-летнего игрока сборной Италии ближе к 100 млн. фунтов.



Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби рассматривает своего соотечественника в качестве цели номер один на лето, а Тонали открыт к переходу к "шпорам", если два клуба смогут договориться.



Интерес к Тонали также сохраняют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал", но пока их все отпугивает установленная "Ньюкаслом" цена.