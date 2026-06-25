"Юнайтед" повторно отправит Онана в "Трабзонспор"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана вернется в турецкий "Трабзонспор" на сезон 2026/27.

Как раз в "Трабзонспоре" Онана и провел минувший сезон на правах аренды. Андре оставил приятное впечатление и помог команде с побережья Черного моря выиграть Кубок Турции.



Изначально "Юнайтед" собирался продать Онана этим летом, но эта и без того непростая задача только усложнилась из-за автоматического увеличения зарплаты Андре в связи с возвращением "красных дьяволов" в Лигу Чемпионов.



30-летний камерунец не входит планы главного тренера "Юнайтед" Майкла Кэррика, хотя сами "дьяволы" сейчас ищут нового голкипера на роль дублера для своего первого номера Сенне Ламменса.



В итоге было решено, что "Трабзонспор" повторно возьмет Онана в аренду. Устная договоренность о сделке уже имеется, сообщает журналист Фабрицио Романо.