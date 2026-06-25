"Ливерпуль" оценивает Гакпо в 60 млн. фунтов

Коди Гакпо "Ливерпуль" оценивает своего нападающего Коди Гакпо в 60 миллионов фунтов.

Если учитывать все соревнования, Гакпо забил 18 голов и отдал семь результативных передач в 49 матчах чемпионского для "Ливерпуля" 2024/25.

Минувший сезон Гакпо отыграл гораздо хуже, его уровень результативности снизился до девяти голов и шести "ассистов".

Новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола пока не принял решение насчет Гакпо, и так едва лишившись Мохамеда Салаха, но если до продажи 27-летнего голландца все же дойдет, "красные" попросят около 60 млн. фунтов, сообщает BBC.

Добавим, после предыдущего Чемпионата Мира, в 2022 году, "Ливерпуль" заплатил 35 млн. фунтов ради приглашения Гакпо из ПСВ.





Метки Гакпо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2026 13:00

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  1. sausage 25.06.2026 13:11 # sausage
    Куча бесполезного текста, смысл которого обнуляется одним предложением:

    Новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола пока не принял решение насчет Гакпо,

    Источник: https://fapl.ru/posts/122869/?c=1

    (ответить)

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