"Ливерпуль" оценивает Гакпо в 60 млн. фунтов

"Ливерпуль" оценивает своего нападающего Коди Гакпо в 60 миллионов фунтов.

Если учитывать все соревнования, Гакпо забил 18 голов и отдал семь результативных передач в 49 матчах чемпионского для "Ливерпуля" 2024/25.



Минувший сезон Гакпо отыграл гораздо хуже, его уровень результативности снизился до девяти голов и шести "ассистов".



Новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола пока не принял решение насчет Гакпо, и так едва лишившись Мохамеда Салаха, но если до продажи 27-летнего голландца все же дойдет, "красные" попросят около 60 млн. фунтов, сообщает BBC.



Добавим, после предыдущего Чемпионата Мира, в 2022 году, "Ливерпуль" заплатил 35 млн. фунтов ради приглашения Гакпо из ПСВ.