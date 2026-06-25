Майну может выйти вместо Райса на матч с Панамой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну может получить место в стартовом составе сборной Англии на матч Чемпионата Мира против Панамы.

По информации Daily Mail, 21-летний Майну является кандидатом номер один, чтобы заменить Деклана Райса на заключительный матч англичан в Группе L.



Райс выходил в стартовом составе на обе первых матча англичан на ЧМ-2026, но против Хорватии был заменен из-за "дискомфорта", а после Ганы был замечен хромающим и с замотанной икроножной мышцей.



Сообщается, что наставник англичан Томас Тухель с помощью тренировок уже отрабатывает использование Майну в паре с Элллиотом Андерсоном, заранее готовясь к возможность решению дать передышку Райсу.