Майну может выйти вместо Райса на матч с Панамой

Кобби Майну Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну может получить место в стартовом составе сборной Англии на матч Чемпионата Мира против Панамы.

По информации Daily Mail, 21-летний Майну является кандидатом номер один, чтобы заменить Деклана Райса на заключительный матч англичан в Группе L.

Райс выходил в стартовом составе на обе первых матча англичан на ЧМ-2026, но против Хорватии был заменен из-за "дискомфорта", а после Ганы был замечен хромающим и с замотанной икроножной мышцей.

Сообщается, что наставник англичан Томас Тухель с помощью тренировок уже отрабатывает использование Майну в паре с Элллиотом Андерсоном, заранее готовясь к возможность решению дать передышку Райсу.





Метки Майну, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2026 11:00

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  1. chelsea88 25.06.2026 11:08 # chelsea88
    Наконец-то здравая мысль. Гнать надо никчёмных в рот вые6анных калониров с сборной.

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