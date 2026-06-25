Кукурелья призвал Фернандеса бросить "Челси" ради "Реала"

Энцо Фернандес и Марк Кукурелья Защитник Марк Кукурелья призвал полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса последовать его примеру и бросить лондонский клуб ради испанского "Реала".

Ранее в июне "Реал" приобрел Кукурелью за 51.8 млн. фунтов, молниеносно договорившись с "Челси", и с самим Марком.

С переходом в "Реал" также связывают Фернандеса. Проблема в том, что "Челси" оценивает Энцо в 120 миллионов фунтов, но Кукурелья надеется, что его другу "повезет" вырваться из Лондона.

"Он отличный игрок и мой друг. Он поздравил меня с переходом. Надеюсь, это (переход Фернандеса в "Реал") случился. Я был бы очень рад этому".

"Мы были очень счастливы в "Челси", и теперь мы оба можем перейти в "Реал" одновременно этим летом. Надеюсь, ему повезет, и он станет игроком "Реала", — сообщил Кукурелья Marca.





Метки Кукурелья, Реал, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2026 07:00

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