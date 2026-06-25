Кукурелья призвал Фернандеса бросить "Челси" ради "Реала"

Защитник Марк Кукурелья призвал полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса последовать его примеру и бросить лондонский клуб ради испанского "Реала".

Ранее в июне "Реал" приобрел Кукурелью за 51.8 млн. фунтов, молниеносно договорившись с "Челси", и с самим Марком.



С переходом в "Реал" также связывают Фернандеса. Проблема в том, что "Челси" оценивает Энцо в 120 миллионов фунтов, но Кукурелья надеется, что его другу "повезет" вырваться из Лондона.



"Он отличный игрок и мой друг. Он поздравил меня с переходом. Надеюсь, это (переход Фернандеса в "Реал") случился. Я был бы очень рад этому".



"Мы были очень счастливы в "Челси", и теперь мы оба можем перейти в "Реал" одновременно этим летом. Надеюсь, ему повезет, и он станет игроком "Реала", — сообщил Кукурелья Marca.