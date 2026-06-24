"Челси" оценивает Гюсто в 75 млн. фунтов

Мало Гюсто "Челси" установил цену в 75 миллионов фунтов за своего крайнего защитника Мало Гюсто.

Ранее днем появилась информация, что бывший главный тренер "Челси" Энцо Мареска, который готовится к назначению в "Сити", хочет воссоединиться с Гюсто.

Будущее Гюсто в "Челси" дополнительно ставит под вопрос решение "синих" приобрести способного сыграть на обоих флангах обороны Марко Палестру из "Аталанты".

По информации BBC, Гюсто действительно не уверен в своем будущем, и представители 23-летнего француза успели провести переговоры с целым рядом заинтересованных клубов, включая "Сити".

Однако "Челси" не стремится избавиться от Гюсто и готов потребовать свыше 75 млн. фунтов за Мало, который выступает за "синих" после своего перехода из "Лиона" в январе 2023.





Метки Гюсто, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2026 16:00

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  1. angeisthebest 24.06.2026 16:49 # angeisthebest
    transfermarkt оценивает его в 35 млн евро)

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  2. yamateh 24.06.2026 16:47 # yamateh
    Ахахаах

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  3. stepfather 24.06.2026 16:18 # stepfather
    Долбоёбси

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  4. dembo 24.06.2026 16:17 # dembo
    Шота маловато

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