"Челси" оценивает Гюсто в 75 млн. фунтов

"Челси" установил цену в 75 миллионов фунтов за своего крайнего защитника Мало Гюсто.

Ранее днем появилась информация, что бывший главный тренер "Челси" Энцо Мареска, который готовится к назначению в "Сити", хочет воссоединиться с Гюсто.



Будущее Гюсто в "Челси" дополнительно ставит под вопрос решение "синих" приобрести способного сыграть на обоих флангах обороны Марко Палестру из "Аталанты".



По информации BBC, Гюсто действительно не уверен в своем будущем, и представители 23-летнего француза успели провести переговоры с целым рядом заинтересованных клубов, включая "Сити".



Однако "Челси" не стремится избавиться от Гюсто и готов потребовать свыше 75 млн. фунтов за Мало, который выступает за "синих" после своего перехода из "Лиона" в январе 2023.