Мареска хочет забрать Гюсто в "Сити"

Мало Гюсто и Энцо Мареска "Манчестер Сити" заинтересован в приобретении правого защитника "Челси" Мало Гюсто.

В самое ближайшее время "Челси" должен подтвердить назначение Энцо Марески своим новым главным тренером вместо ушедшего Хосепа Гвардилы.

Как раз Мареска, утверждает talkSPORT, и стоит за интересом "Сити" к 23-летнему Гюсто, который может быть доступен для трансфера этим летом примерно за 40 миллионов фунтов.

"Челси" уже лишился Марка Кукурелью, но при этом покупает у "Аталанты" Марко Палестру, который способен сыграть на обоих флангах обороны, а в новом сезоне у "синих" будет не так много матчей из-за непопадания в еврокубки.

В данный момент "Сити" обладает справа в обороне Матеушем Нунешем и Рико Льюисом.





Метки Гюсто, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2026 12:00

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