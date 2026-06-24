Мареска хочет забрать Гюсто в "Сити"

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении правого защитника "Челси" Мало Гюсто.

В самое ближайшее время "Челси" должен подтвердить назначение Энцо Марески своим новым главным тренером вместо ушедшего Хосепа Гвардилы.



Как раз Мареска, утверждает talkSPORT, и стоит за интересом "Сити" к 23-летнему Гюсто, который может быть доступен для трансфера этим летом примерно за 40 миллионов фунтов.



"Челси" уже лишился Марка Кукурелью, но при этом покупает у "Аталанты" Марко Палестру, который способен сыграть на обоих флангах обороны, а в новом сезоне у "синих" будет не так много матчей из-за непопадания в еврокубки.



В данный момент "Сити" обладает справа в обороне Матеушем Нунешем и Рико Льюисом.