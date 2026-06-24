"Астон Вилла" не хочет продавать Роджерса
"Астон Вилла" дала понять заинтересованным в Моргане Роджерсе клубам, что не хочет продавать английского нападающего этим летом.
23-летний Роджерс считается приоритетной целью "Арсенала" на это трансферное окно. Также Морган находится на радаре у "Челси", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
По информации Sky Sports, "Вилла" уже сказала заинтересованным клубам, что не хочет продавать Роджерса и не приветствует предложения по своему ключевому игроку.
Как следствие этого, "Вилла" не назначала какую-либо фиксированную цену за Роджерса, и только предложение свыше 120 миллионов фунтов может поколебать жесткую позицию, занятую бирмингемцами.
К настоящему моменту, никто из заинтересованных клубов официально даже не обращался к "Вилле" насчет Роджерса, однако есть ожидания, что вскоре "Арсенал" может это сделать.
24.06.2026 07:00
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