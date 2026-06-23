Тухель не одобряет перерывы на водопой во время матчей ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не является поклонником перерывов на водопой во время матчей Чемпионата Мира.

Каждый матч на ЧМ-2026 прерывается в середине первого и второго таймов, чтобы игроки могли утолить жажду, причем это происходит независимо от температуры воздуха.



Телекомпании же просто эксплуатируют эти перерыва в качестве рекламных пауз, и Тухель не в восторге от того, что каждый тайм распадается на две половины.



"Думаю, это нарушает и меняет сущность футбольного матча больше, нежели я думал. У меня уже были перерывы на водопой прежде, когда было по-настоящему жарко, и они были необходимы, но они были короче".



"Они были короче, и они были только в отдельных матчах. Здесь же — в интересах справедливости — они есть в каждом матче для каждой команды".



"Это практически разбивает матч на четверти. Думаю, это меняет характеристики матча больше, чем я думал", — цитирует Тухеля BBC.