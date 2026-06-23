Светская хроника за вторник
Морган Роджерс хочет перейти в "Арсенал". Аарон Рэмси начинает тренерскую карьеру. Жереми Доку стал отцом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Барселона" сделала запрос насчет нападающего "Баварии" и сборной Англии Харри Кейна. (Sport)
"Реал" может составить конкуренцию клубам Премьер-Лиги в борьбе за полузащитника "Лилля" Аюба Буадди. (AS)
Морган Роджерс заинтересован в переходе в "Арсенал", который рассматривает нападающего "Астон Виллы" своей приоритетной трансферной целью. (talkSPORT)
"Тоттенхэм" уверен в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали примерно за 85 миллионов фунтов , но сам игрок предпочитает "Арсенал". (Daily Mail)
"Тоттенхэм" установил цену в 45 млн. фунтов за полузащитника Лукаса Бергвалла, который хочет уйти из клуба. (Evening Standard)
"Бавария" и "Тоттенхэм" хотя защитника "Ювентуса" Бремера, но 29-летний бразилец счастлив в Турине. (Di Marzio)
"Тоттенхэму" придется раскошелиться более чем на 60 млн. фунтов для приобретения нападающего "Ливерпуля" Коди Гакпо. (Nicolo Schira)
"Манчестер Юнайтед" готов продать полузащитника Мануэля Угарте этим летом с убытком для себя. (The Sun)
"Лидс" приблизился к покупке полузащитника "Саутгемптона" Ши Чарльза. (TEAMtalk)
Защитник "Вест Хэма" Жан-Клер Тодибо близок переходу в "Фенербахче". (Star)
"Аталанта" готова сделать стартовое предложение по защитнику "Ноттингем Форест" Николо Савоне. (Nicol Schira)
Другое
Бывший полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси близок к назначению главным тренером "Оксфорда" из Лиги Один. (The Telegraph)
Экс-защитник "Манчестер Сити" Мартин Демикелис был назначен главным тренером "РБ Лейпциг". (Sky Sports)
Вингер "Сити" Жереми Доку возвращается в расположение сборной Бельгии на ЧМ-2026 после того, как побывал на родах своей жены в Лондоне. (ESPN)
Аргентинский нападающий Лионель Месси установил рекорд по количеству голов на Чемпионатах Мира — 18. (The Athletic)
23.06.2026 06:00
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че-то много чего Арсеналу приписывают, хотя у них по ФФП вроде не все так хорошо.
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