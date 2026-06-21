"Тоттенхэм" готов совершить до восьми приобретений в это трансферное окно.

Этим летом "Тоттенхэм" уже укрепил свой состав с помощью защитников Ян Пола Ван Хекке, Маркоса Сенеси и Энди Робертсона, причем двое последних достались "шпорам" бесплатно.



Также "Тоттенхэм" сделал предложение в 80 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали и, по слухам, собирается предпринять вторую попытку после отрицательного ответа "сорок".



Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" рассматривает центр поля как зону, которая особенно нуждается в усилении, а всего "шпоры" могут подписать до восьми новичков для своего главного тренера Роберто Де Дзерби, который принимает активное участие в трансферной деятельности клуба.