"Тоттенхэм" предложил 80 млн. фунтов за Тонали

"Ньюкасл" отклонил предложение "Тоттенхэма" в размере около 80 миллионов фунтов о покупке полузащитника Сандро Тонали.

Тонали считается приоритетной трансферной целью главного тренера "Тоттенхэма" и своего соотечественника Роберто Де Дзерби по укреплению центра поля.



Де Дзерби взялся спасать "Тоттенхэм" от вылета из Премьер-Лиги в концовке сезона, только получив гарантии насчет своего большого влияния на трансферные вопросы.



По информации Sky Sports, свое предложение в 80 млн. фунтов "Тоттенхэм" отправил несколько дней назад, однако "Ньюкасл" немедленно ответил отказом.



The Athletic добавляет от себя, "Тоттенхэм" продолжает переговоры как с "Ньюкаслом", так и с лагерем 26-летнего итальяца, на которого также претендует "Манчестер Сити".



Ожидается, что "Ньюкасл" рассмотрит возможность расставания с Тонали, если получит предложение около 100 млн. фунтов. На меньшее "сороки" соглашаться не собираются, особенно после продажи Энтони Гордона в "Барселону" за 69 млн. фунтов.