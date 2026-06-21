Каждый игрок сборной Англии сам решит, пожмет ли руку Партею

Томас Партей FA позволит каждому игроку сборной Англии самостоятельно принять решение, пожимать ли руку полузащитнику Ганы Томасу Партею.

Еще перед ЧМ-2026 стало известно, что FA подумывает бойкотировать рукопожатие с Партеем, который был обвинен на родине футбола в изнасилованиях и даже не смог получить визу в Канаду, где ганцы играли первый матч на турнире.

Однако The Telegraph стало известно, что какого-либо общего решения Ассоциацией принято не было, и каждый игрок сам решит, достоин ли экс-полузащитник "Арсенала" его руки.

Добавим, Англия и Гана сыграют в Бостоне во вторник вечером. И та, и другая сборная одержала победу в своем первом матче в Группе L.





Метки FA, Партей, сборная Англии, сборная Ганы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2026 20:00

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