Каждый игрок сборной Англии сам решит, пожмет ли руку Партею

FA позволит каждому игроку сборной Англии самостоятельно принять решение, пожимать ли руку полузащитнику Ганы Томасу Партею.

Еще перед ЧМ-2026 стало известно, что FA подумывает бойкотировать рукопожатие с Партеем, который был обвинен на родине футбола в изнасилованиях и даже не смог получить визу в Канаду, где ганцы играли первый матч на турнире.



Однако The Telegraph стало известно, что какого-либо общего решения Ассоциацией принято не было, и каждый игрок сам решит, достоин ли экс-полузащитник "Арсенала" его руки.



Добавим, Англия и Гана сыграют в Бостоне во вторник вечером. И та, и другая сборная одержала победу в своем первом матче в Группе L.