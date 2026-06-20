"Брайтон" покупает Свободу
"Брайтон" согласовал приобретение центрального защитника итальянской "Венеции" Михаэля Свободы.
Как сообщает Sky Sport Germany, "Брайтон" активировал пункт в контракте Свободы с "Венецией" о выкупе за 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов).
Сам Свобода уже согласовал условия личного контракта с "Брайтоном", и на предстоящей неделе Михаэль должен отлучиться из лагеря сборной Австрии на Чемпионате Мира для прохождения медобследования.
Свобода выступает за "Венецию" с 2020 года. В этом сезоне команда 27-летнего австрийца выиграла второй итальянский дивизион и вышла в Серию А, пропустив лишь 31 гол в 38 матчах.
20.06.2026 21:00
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