Де Дзерби рассматривает Кински первым номером "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби рассматривает голкипера Антонина Кински своим первым номером на следующий сезон.

После оглушительного провала Кински в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" в марте, когда Кински пропустил три гола в течение 15 первых минут и был сразу же заменен на Гульельмо Викарио, казалось, что Антонин поставил крест на своей карьере в "Тоттенхэме".



Однако случившаяся вскоре травма Викарио подарила Кински второй шанс, и 23-летний чех смог произвести впечатление на едва приступившего к работе Де Дзерби в концовке сезона.



По информации журналист Фабрицио Романо, в данный момент план Де Дзерби состоит в том, чтобы оставить Кински первым номером, но "Тоттенхэм" готов искать нового голкипера на роль запасного, если Викарио вернется в Италию этим летом.