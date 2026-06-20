Де Дзерби рассматривает Кински первым номером "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби рассматривает голкипера Антонина Кински своим первым номером на следующий сезон.
После оглушительного провала Кински в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" в марте, когда Кински пропустил три гола в течение 15 первых минут и был сразу же заменен на Гульельмо Викарио, казалось, что Антонин поставил крест на своей карьере в "Тоттенхэме".
Однако случившаяся вскоре травма Викарио подарила Кински второй шанс, и 23-летний чех смог произвести впечатление на едва приступившего к работе Де Дзерби в концовке сезона.
По информации журналист Фабрицио Романо, в данный момент план Де Дзерби состоит в том, чтобы оставить Кински первым номером, но "Тоттенхэм" готов искать нового голкипера на роль запасного, если Викарио вернется в Италию этим летом.
20.06.2026 08:00
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