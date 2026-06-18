Англия стартовала на ЧМ-2026 с победы над Хорватией

Джуд Беллингем Сборная Англии стартовала на Чемпионате Мира 2026 года с победы 4:2 над Хорватией.

Главный тренер "трех львов" Томас Тухель выставил предсказуемый состав, снарядив в партнеры Джона Стоунса по центру обороны Эзри Конса. Эллиот Андерсон и Деклан Райс составили кулак в центре поля. Джуд Беллингем расположился под выдвинутым на острие капитаном Харри Кейном.

Уже на девятой минуте Нони Мадуэке оправдал свой выход на поле, нарвавшись на фол со стороны Луки Модрича в чужой штрафной. Исполнять пенальти взялся Кейн, но пробить Доминика Ливаковича не смог. К счастью для англичан, голкипер хорватов раньше времени покинул линию ворот, поэтому Харри получил второй шанс и его уже не упустил — 1:0.

Почти сразу Хорватия огрызнулась опасной атакой, но в последний момент Беллингем снял мяч с ноги соперника в своей штрафной.

После перерыва на водопой хорваты окончательно пришли в себя и на 36-й минуте сравняли счет. Это Мартин Батурина пробил в касание с дистанции после скидки назад от Луки Сучича — 1:1.

Казалось, Англия утратила нити игры, однако на 42-й минуте команда Тухеля вновь вышла вперед. Деклан Райс подал угловой, а Кейн головой без особого сопротивления направил мяч в нижний угол ворот — 2:1.

Когда до ухода команд на перерыв оставались считанные секунды, Петар Муса поразил ворота Джордана Пикфорда с близкого расстояния после скидки головой Ивана Перишича — 2:2.

Второй тайм начался с того, что Беллингем, получив отличную передачу из глубины поля от Андерсона, ворвался в штрафную по правому краю и с отскоком от дальней штанги поразил ворота — 3:2.

Почти сразу англичане создали еще пару моментов, но удар Беллингема был отражен Ливаковичем, а Нико О'Райли, пробивая головой после подачи углового, слегка не попал в створ.

На 52-й минуте Ливакович еще раз спас Хорватию, отразив крученый удар Райса. Спустя несколько минут Доминик не позволил О'Райли забить головой после углового, заодно парировав и добивание Энтони Гордона.

Англия полностью доминировала над соперником, но, не сумев в четвертый раз пробить Ливаковича, несколько остепенилась и принялась играть по счету.

В концовке преимущество англичан выглядело немного шатким, но на 85-й минуте подопечные Тухеля провели результативную контратаку. Появившийся на замену Маркус Рэшфорд раскачал защитника и низом поразил дальний угол ворот — 4:2.

Англия одержала победу и в начале второго тайма выдала абсолютно блестящий отрезок, когда только феерическая игра голкипера хорватов не позволила разнице в счете увеличиться. Старт команды Тухеля на турнире можно оценить положительно, хотя и не без огрехов.

Сборная Англии — сборная Хорватии — 4:2 (2:2)

Голы: Кейн 12 (пен), 42, Беллингем 47, Рэшфорд 85 — Батурина 36, Муса 45.

Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс, Конса, Стоунс (Гехи 87), О'Райли, Андерсон, Райс (Роджерс 72), Мадуэке (Сака 72), Беллингем (Спенс 80), Гордон (Рэшфорд 72), Кейн.

Сборная Хорватии: Ливакович, Гвардиол, Вушкович (Марко Пашалич 66), Шутало, Перишич, Сучич, Модрич (Ковачич 58), Станишич, Батурина (Влашич 78), Марио Пашалич (Крамарич 79), Муса (Матанович 66).





Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Хорватии, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2026 01:00

Количество просмотров Просмотров: 409

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. hachidlo 18.06.2026 01:24 # hachidlo
    17.06.2026 21:14 #
    dexter

    У меня её никогда не было, только год. Всю остальную инфу обо мне ты собираешь по крупицам и бережно хранишь в блокноте.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/122715/?c=1


    https://web.archive.org/web/20110602145729/http://fapl.ru/users/dexter/



    Чурка-пиздабол не пробегал?

    (ответить)

  2. alexander-hleb 18.06.2026 01:15 # alexander-hleb
    Мадуэке, Гордона, Райса на банку. И Стоунза можно.

    (ответить)

  3. brown-ale 18.06.2026 01:10 # brown-ale
    Оборона у Англии слабейшее звено, к атаке вопросов нет. Должны играть Конса и Геи.

    (ответить)

  4. moneycity 18.06.2026 01:09 # moneycity
    Отличный матч в том плане, что чем больше хайпят сборную Англии, тем сильнее она обосрётся в плей-оффе, проходили знаем

    (ответить)

  5. anabanana94 18.06.2026 01:09 # anabanana94
    В этой тиме не хватает Мэдисона и праймового Грилиша

    (ответить)

  6. skydreams 18.06.2026 01:09 # skydreams
    ничего, выебут этих инсцестников в плей-офф иншалла

    (ответить)

  7. andrey-afanasiev 18.06.2026 01:06 # andrey-afanasiev
    Бабуся анализирует.

    (ответить)

  8. kellborn 18.06.2026 01:06 # kellborn
    Кейн смотрелся на золотой мяч. А Англия играла местами даже вдохновенно. Кажется, что они чуть ли не фавориты ЧМ с учетом сетке в которой Испания/Франция в другой части.

    Но я думаю начнется плей-офф, Кейн традиционно пропадёт и Англия обосрется где нибудь обязательно. Таков путь. Ничего не поделаешь.

    (ответить)

  9. dembo 18.06.2026 01:06 # dembo
    18.06.2026 00:59 #
    sausage

    Тухель красавчик, все классно расчертил и со стартом и с заменами. А по Палмеру пусть лохи плачут, по Фодену - ебанутые.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/122715/?c=1


    Кто-то кроме е6анутой бабки плачет по палмеру? Болезненная всю ветку засрала свои палмером ....чопочолсе чопочолсе .....



    Зы морган дрочерс игрок настроения. Нахуй такого

    Источник: https://fapl.ru/posts/122715/

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: