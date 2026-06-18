Англия стартовала на ЧМ-2026 с победы над Хорватией

Сборная Англии стартовала на Чемпионате Мира 2026 года с победы 4:2 над Хорватией.

Главный тренер "трех львов" Томас Тухель выставил предсказуемый состав, снарядив в партнеры Джона Стоунса по центру обороны Эзри Конса. Эллиот Андерсон и Деклан Райс составили кулак в центре поля. Джуд Беллингем расположился под выдвинутым на острие капитаном Харри Кейном.



Уже на девятой минуте Нони Мадуэке оправдал свой выход на поле, нарвавшись на фол со стороны Луки Модрича в чужой штрафной. Исполнять пенальти взялся Кейн, но пробить Доминика Ливаковича не смог. К счастью для англичан, голкипер хорватов раньше времени покинул линию ворот, поэтому Харри получил второй шанс и его уже не упустил — 1:0.



Почти сразу Хорватия огрызнулась опасной атакой, но в последний момент Беллингем снял мяч с ноги соперника в своей штрафной.



После перерыва на водопой хорваты окончательно пришли в себя и на 36-й минуте сравняли счет. Это Мартин Батурина пробил в касание с дистанции после скидки назад от Луки Сучича — 1:1.



Казалось, Англия утратила нити игры, однако на 42-й минуте команда Тухеля вновь вышла вперед. Деклан Райс подал угловой, а Кейн головой без особого сопротивления направил мяч в нижний угол ворот — 2:1.



Когда до ухода команд на перерыв оставались считанные секунды, Петар Муса поразил ворота Джордана Пикфорда с близкого расстояния после скидки головой Ивана Перишича — 2:2.



Второй тайм начался с того, что Беллингем, получив отличную передачу из глубины поля от Андерсона, ворвался в штрафную по правому краю и с отскоком от дальней штанги поразил ворота — 3:2.



Почти сразу англичане создали еще пару моментов, но удар Беллингема был отражен Ливаковичем, а Нико О'Райли, пробивая головой после подачи углового, слегка не попал в створ.



На 52-й минуте Ливакович еще раз спас Хорватию, отразив крученый удар Райса. Спустя несколько минут Доминик не позволил О'Райли забить головой после углового, заодно парировав и добивание Энтони Гордона.



Англия полностью доминировала над соперником, но, не сумев в четвертый раз пробить Ливаковича, несколько остепенилась и принялась играть по счету.



В концовке преимущество англичан выглядело немного шатким, но на 85-й минуте подопечные Тухеля провели результативную контратаку. Появившийся на замену Маркус Рэшфорд раскачал защитника и низом поразил дальний угол ворот — 4:2.



Англия одержала победу и в начале второго тайма выдала абсолютно блестящий отрезок, когда только феерическая игра голкипера хорватов не позволила разнице в счете увеличиться. Старт команды Тухеля на турнире можно оценить положительно, хотя и не без огрехов.



Сборная Англии — сборная Хорватии — 4:2 (2:2)



Голы: Кейн 12 (пен), 42, Беллингем 47, Рэшфорд 85 — Батурина 36, Муса 45.



Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс, Конса, Стоунс (Гехи 87), О'Райли, Андерсон, Райс (Роджерс 72), Мадуэке (Сака 72), Беллингем (Спенс 80), Гордон (Рэшфорд 72), Кейн.



Сборная Хорватии: Ливакович, Гвардиол, Вушкович (Марко Пашалич 66), Шутало, Перишич, Сучич, Модрич (Ковачич 58), Станишич, Батурина (Влашич 78), Марио Пашалич (Крамарич 79), Муса (Матанович 66).