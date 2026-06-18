Англия стартовала на ЧМ-2026 с победы над Хорватией
Сборная Англии стартовала на Чемпионате Мира 2026 года с победы 4:2 над Хорватией.
Главный тренер "трех львов" Томас Тухель выставил предсказуемый состав, снарядив в партнеры Джона Стоунса по центру обороны Эзри Конса. Эллиот Андерсон и Деклан Райс составили кулак в центре поля. Джуд Беллингем расположился под выдвинутым на острие капитаном Харри Кейном.
Уже на девятой минуте Нони Мадуэке оправдал свой выход на поле, нарвавшись на фол со стороны Луки Модрича в чужой штрафной. Исполнять пенальти взялся Кейн, но пробить Доминика Ливаковича не смог. К счастью для англичан, голкипер хорватов раньше времени покинул линию ворот, поэтому Харри получил второй шанс и его уже не упустил — 1:0.
Почти сразу Хорватия огрызнулась опасной атакой, но в последний момент Беллингем снял мяч с ноги соперника в своей штрафной.
После перерыва на водопой хорваты окончательно пришли в себя и на 36-й минуте сравняли счет. Это Мартин Батурина пробил в касание с дистанции после скидки назад от Луки Сучича — 1:1.
Казалось, Англия утратила нити игры, однако на 42-й минуте команда Тухеля вновь вышла вперед. Деклан Райс подал угловой, а Кейн головой без особого сопротивления направил мяч в нижний угол ворот — 2:1.
Когда до ухода команд на перерыв оставались считанные секунды, Петар Муса поразил ворота Джордана Пикфорда с близкого расстояния после скидки головой Ивана Перишича — 2:2.
Второй тайм начался с того, что Беллингем, получив отличную передачу из глубины поля от Андерсона, ворвался в штрафную по правому краю и с отскоком от дальней штанги поразил ворота — 3:2.
Почти сразу англичане создали еще пару моментов, но удар Беллингема был отражен Ливаковичем, а Нико О'Райли, пробивая головой после подачи углового, слегка не попал в створ.
На 52-й минуте Ливакович еще раз спас Хорватию, отразив крученый удар Райса. Спустя несколько минут Доминик не позволил О'Райли забить головой после углового, заодно парировав и добивание Энтони Гордона.
Англия полностью доминировала над соперником, но, не сумев в четвертый раз пробить Ливаковича, несколько остепенилась и принялась играть по счету.
В концовке преимущество англичан выглядело немного шатким, но на 85-й минуте подопечные Тухеля провели результативную контратаку. Появившийся на замену Маркус Рэшфорд раскачал защитника и низом поразил дальний угол ворот — 4:2.
Англия одержала победу и в начале второго тайма выдала абсолютно блестящий отрезок, когда только феерическая игра голкипера хорватов не позволила разнице в счете увеличиться. Старт команды Тухеля на турнире можно оценить положительно, хотя и не без огрехов.
Сборная Англии — сборная Хорватии — 4:2 (2:2)
Голы: Кейн 12 (пен), 42, Беллингем 47, Рэшфорд 85 — Батурина 36, Муса 45.
Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс, Конса, Стоунс (Гехи 87), О'Райли, Андерсон, Райс (Роджерс 72), Мадуэке (Сака 72), Беллингем (Спенс 80), Гордон (Рэшфорд 72), Кейн.
Сборная Хорватии: Ливакович, Гвардиол, Вушкович (Марко Пашалич 66), Шутало, Перишич, Сучич, Модрич (Ковачич 58), Станишич, Батурина (Влашич 78), Марио Пашалич (Крамарич 79), Муса (Матанович 66).
18.06.2026 01:00
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Последние комментарии:
17.06.2026 21:14 #
dexter
У меня её никогда не было, только год. Всю остальную инфу обо мне ты собираешь по крупицам и бережно хранишь в блокноте.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/122715/?c=1
https://web.archive.org/web/20110602145729/http://fapl.ru/users/dexter/
Чурка-пиздабол не пробегал?
(ответить)
Мадуэке, Гордона, Райса на банку. И Стоунза можно.
(ответить)
Оборона у Англии слабейшее звено, к атаке вопросов нет. Должны играть Конса и Геи.
(ответить)
Отличный матч в том плане, что чем больше хайпят сборную Англии, тем сильнее она обосрётся в плей-оффе, проходили знаем
(ответить)
В этой тиме не хватает Мэдисона и праймового Грилиша
(ответить)
ничего, выебут этих инсцестников в плей-офф иншалла
(ответить)
Бабуся анализирует.
(ответить)
Кейн смотрелся на золотой мяч. А Англия играла местами даже вдохновенно. Кажется, что они чуть ли не фавориты ЧМ с учетом сетке в которой Испания/Франция в другой части.
Но я думаю начнется плей-офф, Кейн традиционно пропадёт и Англия обосрется где нибудь обязательно. Таков путь. Ничего не поделаешь.
(ответить)
18.06.2026 00:59 #
sausage
Тухель красавчик, все классно расчертил и со стартом и с заменами. А по Палмеру пусть лохи плачут, по Фодену - ебанутые.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/122715/?c=1
Кто-то кроме е6анутой бабки плачет по палмеру? Болезненная всю ветку засрала свои палмером ....чопочолсе чопочолсе .....
Зы морган дрочерс игрок настроения. Нахуй такого
Источник: https://fapl.ru/posts/122715/
(ответить)
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