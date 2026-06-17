Анонс матча Англия — Хорватия

В среду, 17 июня, сборная Англии возьмет старт на Чемпионате Мира 2026 года, сыграв в Далласе с Хорватией. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

Англичане начинают ЧМ-2026 в качестве одного из фаворитов, что логично, учитывая сильные результаты родоначальников футбола на последних больших турнирах.



Англичане — вместе с Норвегией — стали одной из двух сборных, которые выиграли все свои матчи в европейском отборе к ЧМ-2026, причем команда Томаса Тухеля сделала это без единого пропущенного мяча.



В рейтинге сборных ФИФА Англия занимает четвертое место, тогда как Хорватия расположилась на 11-й строчке.



С Хорватией у англичан особые счеты. Предыдущий раз эти две сборные встречались в полуфинале ЧМ-2018 в России, и тогда родоначальники футбола уступили 2:1 в экстра-таймах.



- Англичане принимают участие в своем восьмом подряд Чемпионате Мира и 17-м суммарно.



- После своего триумфа в 1966 году англичане лишь дважды преодолевали полуфинальную стадию Чемпионатов Мира (1990 и 2018), оба раза занимая четвертое место.



- Англия лишь один раз из восьми предыдущих попыток начинала Чемпионат Мира с поражения (3 победы, 4 ничьи) — 2:1 от Италии в 2014 году.



- В отборе к ЧМ-2026 хорваты выиграли семь из своих восьми матчей, лишь поделив очки с Чехией в Праге (0:0).



- В пяти предыдущих попытках Хорватия только однажды праздновала победу в своем стартовом матче на Чемпионате Мира (1 ничья, 3 поражения) — 2:0 против Нигерии в 2018 году.



- Opta оценивает шансы Англии на победу в этом матче в 55.9%, Хорватии — в 20.8%.



- На двух предыдущих Чемпионатах Мира только француз Килиан Мбаппе (12) забил голов больше, чем капитан англичан Харри Кейн (8).



В стане англичан проблемы со здоровьем есть только у вингера "Арсенала" Букайо Сака, которого все еще беспокоит ахилл. Получившего травму на тренировке Тино Ливраменто в заявке заменил Трево Чалоба. Эзри Конса опережает Марка Гехи за право стать партнером Джона Стоунса по центру обороны. Ожидается, что с первых минут также выйдут Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Нони Мадуэке.



Чемпионат Мира 2026 Года. Группа L. 1-й тур

Сборная Англии — сборная Хорватии

Даллас. Стадион "Эй-ти-энд-ти Стэдиум". 22:00