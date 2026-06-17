Анонс матча Англия — Хорватия

Сборная Англии В среду, 17 июня, сборная Англии возьмет старт на Чемпионате Мира 2026 года, сыграв в Далласе с Хорватией. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

Англичане начинают ЧМ-2026 в качестве одного из фаворитов, что логично, учитывая сильные результаты родоначальников футбола на последних больших турнирах.

Англичане — вместе с Норвегией — стали одной из двух сборных, которые выиграли все свои матчи в европейском отборе к ЧМ-2026, причем команда Томаса Тухеля сделала это без единого пропущенного мяча.

В рейтинге сборных ФИФА Англия занимает четвертое место, тогда как Хорватия расположилась на 11-й строчке.

С Хорватией у англичан особые счеты. Предыдущий раз эти две сборные встречались в полуфинале ЧМ-2018 в России, и тогда родоначальники футбола уступили 2:1 в экстра-таймах.

- Англичане принимают участие в своем восьмом подряд Чемпионате Мира и 17-м суммарно.

- После своего триумфа в 1966 году англичане лишь дважды преодолевали полуфинальную стадию Чемпионатов Мира (1990 и 2018), оба раза занимая четвертое место.

- Англия лишь один раз из восьми предыдущих попыток начинала Чемпионат Мира с поражения (3 победы, 4 ничьи) — 2:1 от Италии в 2014 году.

- В отборе к ЧМ-2026 хорваты выиграли семь из своих восьми матчей, лишь поделив очки с Чехией в Праге (0:0).

- В пяти предыдущих попытках Хорватия только однажды праздновала победу в своем стартовом матче на Чемпионате Мира (1 ничья, 3 поражения) — 2:0 против Нигерии в 2018 году.

- Opta оценивает шансы Англии на победу в этом матче в 55.9%, Хорватии — в 20.8%.

- На двух предыдущих Чемпионатах Мира только француз Килиан Мбаппе (12) забил голов больше, чем капитан англичан Харри Кейн (8).

В стане англичан проблемы со здоровьем есть только у вингера "Арсенала" Букайо Сака, которого все еще беспокоит ахилл. Получившего травму на тренировке Тино Ливраменто в заявке заменил Трево Чалоба. Эзри Конса опережает Марка Гехи за право стать партнером Джона Стоунса по центру обороны. Ожидается, что с первых минут также выйдут Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Нони Мадуэке.

Чемпионат Мира 2026 Года. Группа L. 1-й тур
Сборная Англии — сборная Хорватии
Даллас. Стадион "Эй-ти-энд-ти Стэдиум". 22:00





Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Хорватии, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2026 12:00

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  1. division 17.06.2026 13:02 # division
    Битва двух автобусов, гг счастливы

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  2. rj1992 17.06.2026 12:43 # rj1992
    Сложно будет Тухелю без Магвайера, остался без защиты))
    1-1 либо 1-0

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  3. demb0 17.06.2026 12:34 # demb0
    В отличие от большинства лохлов, я всегда буду благодарен Российской Федерации за то, что они долгие годы обеспечивали нам мирное небо над головой. Но потом, власть всё-таки захватили наши безмозглые хуторяне и в стране начался полнейший пи*дец.

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