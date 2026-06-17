Магуайр: "Беллингем должен играть в старте сборной Англии"

Джуд Беллингем Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем обязан получить место в стартовом составе сборной Англии на Чемпионате Мира.

В преддверии ЧМ-2026 велось много споров о том, кто должен играть у англичан под выдвинутым на острие атак Харри Кейном, Беллингем или Морган Роджерс.

Выбирая между Беллингемом и Роджерсом на роль 10-го номера, Магуайр уверенно предпочитает Джуда.

"Джуд должен играть. Моргана можно поместить где-нибудь еще, потому что он провел великолепный сезон, он может сыграть слева, он может сыграть справа. Он сможет оказывать огромное влияние на игру, выходя на замену".

"Но Джуд должен играть в этой команде, потому что судьба турниров решается в отдельные моменты, и Джуд создает эти моменты, создает самостоятельно. Я всегда говорил, что большие матчи решаются в доли секунды, и мы убедились в этом на Евро".

"Мы бы вылетели против Словакии, если бы не Джуд, поэтому он должен играть, он должен быть готов. Я ожидаю, что это будет большой турнир для него", — цитирует Магуайра Daily Mirror.





Метки Беллингем, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Реал, сборная Англии, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2026 22:00

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  1. paroljlogin7237 17.06.2026 22:15 # paroljlogin7237
    Это админ специально вкидывает, или Магуайера реально понесло? Небось сейчас снова в Грецию полетит полицию пиздить)

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