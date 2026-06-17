Магуайр: "Беллингем должен играть в старте сборной Англии"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем обязан получить место в стартовом составе сборной Англии на Чемпионате Мира.

В преддверии ЧМ-2026 велось много споров о том, кто должен играть у англичан под выдвинутым на острие атак Харри Кейном, Беллингем или Морган Роджерс.



Выбирая между Беллингемом и Роджерсом на роль 10-го номера, Магуайр уверенно предпочитает Джуда.



"Джуд должен играть. Моргана можно поместить где-нибудь еще, потому что он провел великолепный сезон, он может сыграть слева, он может сыграть справа. Он сможет оказывать огромное влияние на игру, выходя на замену".



"Но Джуд должен играть в этой команде, потому что судьба турниров решается в отдельные моменты, и Джуд создает эти моменты, создает самостоятельно. Я всегда говорил, что большие матчи решаются в доли секунды, и мы убедились в этом на Евро".



"Мы бы вылетели против Словакии, если бы не Джуд, поэтому он должен играть, он должен быть готов. Я ожидаю, что это будет большой турнир для него", — цитирует Магуайра Daily Mirror.