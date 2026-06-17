"Юнайтед" впервые за 14 лет переложит газон на "Олд Траффорд"

В преддверии сезона 2026/27 "Манчестер Юнайтед" решил впервые за 14 последних лет переложить газон на "Олд Траффорд".

С 90-х годов прошлого века игровое поле на "Олд Траффорд" немного возвышается относительно бровки, что создает повышенный риск травм.



За все эти годы игроки нередко вылетали за пределы поля, теряя равновесие на стыке покрытий и ударяясь о землю или рекламные щиты. Только в начале мая таким образом получил травму голени нападающий "Юнайтед" Беньямин Шешко.



В конце концов у "Юнайтед" дошли руки это исправить. Клуб демонтирует покрытие до основания и уложит новый газон чуть ниже.



При этом площадь газона будет увеличена, он не будет сразу заканчиваться за периметром игрового поля, а перед кирпичной кладкой будет создан специальный защитный слой, сообщает Daily Mail.