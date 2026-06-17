"Фулхэм" определил двух фаворитов на роль главного тренера

Вице-президент "Фулхэма" Тони Хан заявил, что его клуб определил двух фаворитов на вакантный пост главного тренера.

В данный момент "Фулхэм" все еще ищет замену Марку Силве, который не стал продлевать свой контракт и ушел в "Бенфику".



Ранее ходили слухи, что "Фулхэм" почти договорился с бывшим наставником "Реала" Альваро Арбелоа, однако у "дачников" есть на карандаше еще один вариант, и этот шорт-лист еще может измениться.



"Были кое-какие слухи, но в то же время мы провели много разговоров и встреч. Мы активно беседовали".



"Есть два отдельных кандидата, которые провели ряд встреч с руководством и которые нам нравятся, но мы открыты к дальнейшему диалогу и готовы поговорить с большим количеством людей. Прямо сейчас этот процесс и идет", — цитирует Хана BB.